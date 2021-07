Zürich (www.fondscheck.de) - Swisscanto Invest, die Asset Managerin der Zürcher Kantonalbank, ist per Ende Juni der Net Zero Asset Managers Initiative beigetreten, so Swisscanto Invest in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die darin vertretenen internationalen Vermögensverwalter haben sich zum Ziel gesetzt, den globalen Treibhausgasausstoß stark zu reduzieren. Swisscanto Invest verpflichtet sich bei ihren Anlageentscheidungen neu dem Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2050 (oder früher) auf Netto-Null zu reduzieren, um damit einen Beitrag zu leisten, die Erwärmung der Erdatmosphäre auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. ...

