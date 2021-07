Wien (www.fondscheck.de) - Das überraschende Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) zur Kundenzustimmung bei Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) hat auch den Terminplan der European Bank for Financial Services (ebase) durcheinandergewirbelt, so die Experten von "FONDS professionell".Die ebase habe ursprünglich die von ihr übernommenen Wertpapierdepots der Augsburger Aktienbank (AAB) in der Nacht vom 31. Juli auf den 1. August technisch auf ihre Plattform migrieren wollen. Doch dieses Vorhaben habe der Richterspruch durchkreuzt, wie sich jetzt herausstelle. Neuer Termin sei nun das Wochenende vom 2./3. Oktober, wie aus einem Kundenschreiben hervorgehe, das FONDS professionell ONLINE vorliege. ...

