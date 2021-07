London (www.fondscheck.de) - WisdomTree, Sponsor von Exchange-Traded Funds ("ETF") und Exchange-Traded Products ("ETP"), notiert den WisdomTree Enhanced Commodity ex-Agriculture UCITS ETF (ISIN IE00BDVPNV63/ WKN A3CNQ1) (EXAG) an der Börse Xetra mit einer Verwaltungskostenquote von 0,35 Prozent, und erweitert damit sein Produktangebot im Bereich Rohstoffe, so WisdomTree in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

