Der DAX startet nahezu unverändert in die neue Handelswoche und notiert somit bei etwa 15.650 Punkten. Somit kann der deutsche Leitindex vorerst nicht von den steigenden Indizes in Asien profitieren. Die anstehende Handelswoche verspricht mit der startenden Berichtssaison in den USA aber dennoch viel Spannung. . Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BASF (WKN BASF11) Sehr hohe Umsätze verzeichnen unsere Händler zum Wochenstart in den Papieren der BASF. Am Freitag hatte der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...