DJ PTA-Adhoc: Altech Advanced Materials AG: Kapitalerhöhung abgeschlossen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Heidelberg (pta023/12.07.2021/14:05) - Die Kapitalerhöhung der Altech Advanced Materials AG auf Basis des Hauptversammlungsbeschlusses vom 20. Mai 2021 ist abgeschlossen. Es wurden insgesamt 3.068.948 neue auf den Namen lautende Aktien (Neue Aktien) zum Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie gezeichnet. Damit steigt das Grundkapital der Gesellschaft von 2.581.052,00 EUR auf 5.650.000,00 EUR eingeteilt in 5.650.000 Aktien.

Neue Aktien, die im Zusammenhang mit dem Angebot erworben wurden, werden nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister, die voraussichtlich um den 23.07.2021 stattfinden wird, in Form einer Girosammeldepotgutschrift geliefert. Die Neuen Aktien sind zunächst nicht zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) zugelassen ("Börsenzulassung") und können daher noch nicht über die Börse gehandelt werden. Demgemäß werden die Neuen Aktien unter einer separaten ISIN ausgeliefert. Die Gesellschaft arbeitet parallel an dem Zulassungsprospekt und geht aktuell davon aus, die notwendige Billigung des Wertpapierprospekts im Laufe des Augusts 2021 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu erhalten. Die Börsenzulassung und Notierungseinbeziehung und somit auch Gattungsgleichstellung der Neuen Aktien wird danach voraussichtlich im August 2021 abgeschlossen werden.

Die Abwicklung der Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet.

Der Vorstand

Pressekontakt Ralf Droz, edicto GmbH Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de

(Ende)

Aussender: Altech Advanced Materials AG Adresse: Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg Land: Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-0 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A2LQUJ6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1626091500718 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2021 08:05 ET (12:05 GMT)