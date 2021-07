Bei der Deutschen Telekom steht der große Ausbruch unmittelbar bevor. Am Nachmittag fehlen dem DAX-Titel lediglich noch vier Cent bis zum 20-Jahres-Hoch bei 18,15 Euro. Rückenwind gibt es dabei auch von Seiten der Analysten, die UBS spricht eine klare Kaufempfehlung aus.Analyst Polo Tang hat sich in einer Sektorstudie mit den Auswirkungen des Aufbaus eines eigenen Netzes des Wettbewerbers 1&1 beschäftigt. Als Marktführer auf dem attraktiven deutschen Markt sei die Telekom davon am wenigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...