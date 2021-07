Leipzig (ots) - "Durch den Standort Leipzig können wir nun vor Ort unmittelbar auf Kundenanfragen reagieren und in der Region Sachsen die Nachfrage rund um das Thema "Programmatic Advertising" beraten und den dort ansässigen Unternehmen einen klaren Mehrwert bieten." so Marcus Zanatta.Ansprechpartner vor Ort ist Dirk Naumann, der als gebürtiger Torgauer persönlich mit der Region verankert ist.Das Angebot von ZANATTA umfasst neben der klassischen Mediaplanung, auch Social-Media und Programmatic Advertising - produkt- und branchenübergreifend.Insbesonders im Bereich Programmatic bietet ZANATTA Direktkunden und Agenturen ohne eigene TradingDesk einen enormen Vorteil in der digitalen Ansprache der Zielgruppen und Aussteuerung von Mediakampagnen.Kurzprofil ZANATTA:Die inhabergeführte und unabhängige ZANATTA media group GmbH & Co. KG mit Sitz in Berlin und Leipzig wurde vor über 11 Jahren gegründet. Die Agentur gehört zur Shortlist der "Mediaagenturen des Jahres 2021" sowie den Top 500 der wachstumsstärksten Unternehmen 2018, 2019 und 2021. Das Angebot von ZANATTA umfasst unabhängige Mediaberatung, Mediaplanung ( online / offline ), Mediaeinkauf, Programmatic-Advertising, Social-Media Marketing, Performance Marketing. www.zanatta.dePressekontakt:Yvonne StillerTel.: 030 948 71 213Email: ys@zanatta.deWeb: www.zanatta.deOriginal-Content von: ZANATTA media group GmbH & Co.KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156933/4966435