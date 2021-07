Original-Research: TubeSolar AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu TubeSolar AG

Unternehmen: TubeSolar AG

ISIN: DE000A2PXQD4



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 12.07.2021

Kursziel: 7,70 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 9,40 auf EUR 7,70.

Zusammenfassung:

TubeSolar hat den Jahresbericht 2020 vorgelegt. Wie erwartet hat das Unternehmen, das eine innovative Agrar-PV-Technologie entwickelt, keine Umsätze generiert. Das EBIT belief sich auf EUR-2,3 Mio., und das Nettoergebnis betrug EUR-1,4 Mio. Die Ergebnisse lagen über unseren Schätzungen, da Verzögerungen im Modulzertifizierungsprozess den Aufbau und die Inbetriebnahme der geplanten 20 MW-Produktionslinie nach hinten schieben, was zu einem langsameren Personalaufbau und niedrigeren OPEX geführt hat. Wir rechnen nunmehr mit dem Abschluss des Zertifizierungsprozesses Ende 2021 und der Inbetriebnahme der Produktionslinie in H2/22. Wir haben unsere Prognosen an die Verzögerung angepasst. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein neues Kursziel von EUR7,70 (bisher: EUR9,40). Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on TubeSolar AG (ISIN: DE000A2PXQD4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 9.40 to EUR 7.70.

Abstract:

TubeSolar has presented its 2020 annual report. As expected, the company, which is developing an innovative agricultural PV technology, did not generate any sales. EBIT amounted to EUR-2.3m and the net result was EUR-1.4m. The results were above our estimates, as delays in the module certification process have pushed back the construction and commissioning of the planned 20 MW production line. This has in turn resulted in slower workforce expansion and lower OPEX. We now expect the certification process to be completed by the end of 2021 and the commissioning of the production line in H2/22. We have adjusted our forecasts to reflect the delay. An updated DCF model yields a new price target of EUR7.70 (previously: EUR9.40). We confirm our Buy recommendation.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22666.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°