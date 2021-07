BEIJING/ NEW YORK (IT-Times) - Der chinesische Musik-Streaming-Service Tencent Music Entertainment ist neben anderen Technologiekonzernen ebenfalls in den Fokus der Behörden in Beijing gerückt. Die Tencent Music Entertainment Group (NYSE: TME) gibt die Strategie mit exklusiven Musikrechten auf, berichtete...

Den vollständigen Artikel lesen ...