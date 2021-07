Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Am Freitag notierten Dow Jones und Co. wieder deutlich im Plus. Der Rücksetzer des Vortages war vergessen. So stieg der S&P 500 auch mal wieder auf ein neues Rekordhoch. Bei den Einzelthemen geht es heute um Facebook, Tal Education, Didi Global, Disney, Virgin Galactic und Nvidia. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.