An der Börse ist nicht immer alles eitel Sonnenschein, mitunter kommt es anders als man denkt. Das gilt auch für unser Investment in KINGSOFT CLOUD, dem größten unabhängigen Cloud Anbieter aus China. Wir hatten mit dem Papier schon im Februar 57 Prozent Rendite erzielt und sind dann nach der Korrektur chinesischer Aktien wieder eingestiegen. Zu früh, wie sich erwies, denn die Bodenbildung hielt nicht was sie versprach. Hintergrund für die Fortsetzung der Talfahrt sind Restriktionen, denen sich chinesische Unternehmen ausgesetzt sehen, die an US-Börsen gelistet sind. Lesen Sie in unserer Analyse, wie wir mit dem Engagement jetzt umgehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...