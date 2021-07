FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Stifel hat das Kursziel für Gea von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gea bleibe ein "Top Pick", betonte schrieb Analyst Daniel Gleim in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine positive Wende in den Absatzmärkten des Maschinenbauers und verstärkte Kosteneinsparungen die Aktie weiterhin antreiben werden./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2021 / 01:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2021 / 01:00 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006602006

