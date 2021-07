Am 29.04..2021 schien die Unsicherheit bei Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A0V9L94) zu enden. Die notwendigen Zustimmungen der Anleihegläubiger konnten erreicht werden. Wenn auch um Haaresbreite - Thema erledigt. Und so gab es für Anleihegläubiger und Aktionäre wieder Perspektive. Dann wurden die für Ende Mai angekündigten Bilanzen wieder verschoben, diesmal ohne Fristnennung: Bilanzprüfung wurde nicht in der bereits verlängerten Frist fertig. Warum wurde nicht klar erläutert! Und so hiess es am 28.05.2021 nur in dürren Worten: "Die Abschlussprüfer der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN DE000A0V9L94; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...