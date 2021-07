(shareribs.com) Detroit / Paris 12.07.2021 - Der Autokonzern Stellantis hat am Donnerstag seine Planungen für die Elektrifizierung seiner Produktpalette vorgelegt. Das Unternehmen will in den nächsten Jahren 30 Mrd. USD investieren. Stellantis, der Mutterkonzern von Peugeot/Citroen, Jeep, RAM, Dodge, Opel und anderen Traditionsmarken, hat in der vergangenen Woche die Pläne für die Entwicklung einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...