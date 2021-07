NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem leicht schwächeren Start ist der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial am Montag ins Plus gedreht. Mit einem Aufschlag von 0,25 Prozent auf 34 956,03 Punkte kämpft das Börsenbarometer der Wall Street aktuell wieder mit der Marke von 35 000 Punkten. Damit ist es auch erneut unterwegs in Richtung seines Rekordhochs aus dem Monat Mai bei etwas unter 35 100 Punkten.

Die technologielastigen Nasdaq-Indizes machten es vor, denn sie erreichten gleich zum Handelsauftakt neue Bestmarken. Der S&P 500 folgte bald darauf. Er gewann zuletzt 0,12 Prozent auf 4374,92 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 , der zunächst bis knapp unter 14 900 Punkte geklettert war, legte zuletzt um moderate 0,08 Prozent auf 14 838,15 Zähler zu.

Angesichts einer im weiteren Verlauf anstehenden ereignisreichen Woche dürften sich die Anleger zunächst eher zurückhalten, erwarten Marktbeobachter. Am Dienstag etwa stehen neue Inflationsdaten an, die besonders beachtet werden, da sie den Kurs der US-Geldpolitik mitbestimmen. Nachdem die Inflation im Mai mit 5,0 Prozent einen 13-jährigen Höchststand markiert hatte, dürfte sie auch im Juni hoch geblieben sein. Da der Anstieg zum Teil auf den schweren Preiseinbruch während der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020 zurückgeht, beunruhigt er aktuell noch nicht allzu sehr. Allerdings scheint auch der unterliegende Preisauftrieb zuletzt zugenommen zu haben./ck/jha/

