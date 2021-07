Am morgigen Dienstag werden die US-Inflationszahlen für den Juni veröffentlicht. Der Konsens rechnet mit einem Wert nahe der 5 Prozentmarke. Für den Goldpreis könnte es morgen die noch fehlenden Impulse geben.

Inlationszahlen: Wie wird der Markt reagieren?

Mit Spannung blicken die Märkte morgen auf die US-Inflationszahlen für den Monat Juni. Im Konsens wird mit einem Wert um 4,7 Prozent gerechnet. Werte darüber wären eine Riesenüberraschung. Der Goldpreis könnte hiervon profitieren, denn die hohen Preissteigerungen wecken das Interesse an Werterhalt. Und was eignet sich hier besser als Gold? Fakt ist allerdings, dass die Märkte inzwischen wie die Federal Reserve nur von "vorübergehenden" Preiserhöhungen ausgehen. Sollte es aber Überraschungen geben, könnte sich das Mantra der US-Notenbank in Luft auflösen. Die Realrendite liegt aktuell bei -1 Prozent, somit bleiben Investments in Gold attraktiv.

Goldpreis: Die Impulse fehlen noch

Allerdings fehlt Gold ein echter Impuls, um nachhaltig auszubrechen. Das nächste Ziel ist die 200-Tage-Linie, die sich momentan bei etwa 1.820 US-Dollar je Unze bewegt. Aktuell handelt Gold rund 27 Dollar darunter. MIt der fehlenden Dynamik bei Gold kommen derzeit auch die Goldaktien nicht in Bewegung. Obwohl insbesondere die Goldproduzenten viel Geld verdienen, und noch einmal die Vorjahreszahlen deutlich toppen ...

