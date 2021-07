NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem leicht schwächeren Start ist der bekannteste US-Index Dow Jones Industrial am Montag ins Plus gedreht. Er testete kurz die Marke von 35 000 Punkten und legte zuletzt um 0,31 Prozent auf 34 976,87 Punkte zu. Damit ist das Börsenbarometer erneut unterwegs in Richtung seines Rekordhochs aus dem Monat Mai bei etwas unter 35 100 Punkten.

Die technologielastigen Nasdaq-Indizes machten es vor, denn sie erreichten gleich zum Handelsauftakt neue Bestmarken. Der S&P 500 folgte rasch und gewann zuletzt 0,22 Prozent auf 4379,21 Punkte. Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 , der zunächst bis knapp unter 14 900 Punkte geklettert war, legte im frühen Handel um 0,15 Prozent auf 14 847,85 Zähler zu.

Angesichts einer ereignisreichen Woche im weiteren Verlauf dürften sich die Anleger zunächst eher zurückhalten, erwarten Marktbeobachter. Am Dienstag werden vor allem die Inflationsdaten Beachtung finden, nachdem im Mai die Teuerung auf ein 13-Jahreshoch von fünf Prozent gestiegen war. Für Juni wird nur mit einem leichten Rückgang der Rate gerechnet.

Die erhöhte Inflation geht zwar auch auf Preiseinbrüche während der ersten Corona-Welle vor gut einem Jahr zurück. Allerdings haben sich darüber hinaus die Preise vieler Vorprodukte und Rohstoffe aufgrund von Lieferengpässen und einer erholungsgetriebenen starken Nachfrage verteuert. Die US-Notenbank betrachtet die Entwicklung bislang als zeitweilig und will geldpolitisch nicht reagieren, dennoch drehen sich die größten Sorgen der Investoren rund um die Inflation.

Ebenfalls von Dienstag an kommt die Berichtssaison zum zweiten Quartal in Fahrt. Bis Donnerstag werden die Anleger unternehmensseitig den Fokus vor allem auf die Zahlenwerke großer Banken wie JPMorgan , Goldman Sachs , Bank of America Morgan Stanley oder auch Wells Fargo richten. Am Montag im frühen Handel zählten die Aktien der Banken zu den Favoriten. An der Dow-Spitze gewannen Goldman Sachs 2,0 Prozent und JPMorgan an dritter Stelle 1,1 Prozent. Morgan Stanley legten im S&P 100 sogar um 2,5 Prozent zu und die Bank of America um 0,9 Prozent.

Zweitbester Wert im Dow waren die Aktien von Walt Disney mit plus 1,3 Prozent. Sie profitierten Händlern zufolge vom Erfolg des neuen Blockbusters Black Widow, der nicht nur die Kinokassen wieder klingeln ließ, sondern auch mindestens 60 Millionen Dollar über den Streaming-Kanal Disney+.

Für Gesprächsstoff sorgte zudem, dass der britische Milliardär Richard Branson mit seinem Raumschiff noch vor Amazon -Gründer Jeff Bezos ins Weltall geflogen und wohlbehalten wieder auf der Erde gelandet ist. Die "VSS Unity" stieg am Sonntag Bransons Firma Virgin Galactic zufolge nach dem Start im US-Bundesstaat New Mexico auf eine Höhe von etwa 86 Kilometern. Dass die Aktien von Virgin Galactic um 11 Prozent einbüßten lag jedoch daran, dass nach dem erfolgreichen Trip nun eine Kapitalerhöhung um 500 Millionen US-Dollar beantragt wurde./ck/jha/

