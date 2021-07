Die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse hat am 12.07.2021 beschlossen, die Notierung der Aktien im regulierten Markt mit Ablauf des 30.08.2021 einzustellen, daher wird gemäß § 39 Abs. 1 BörsG i. V. m. § 47 BörsO die Zulassung der auf den Inhaberaktie lautenden Namensaktie der



MyPhotoAlbum Inc. (ISIN: US34969P1021), West Trenton, Ewing, Mercer County, NJ



zum regulierten Markt (General Standard) mit Wirkung zum 31.08.2021 widerrufen.



Frankfurt am Main, 12. Juli 2021



Frankfurter Wertpapierbörse Geschäftsführung

