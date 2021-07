Solaraktien gehören am Montag im US-Handel zu den großen Gewinnern. JinkoSolar etwa steigt rund sieben Prozent. Der Modulbauer meldete einen neuen Wirkungsgrad-Rekord seiner Solarmodule. Der neue Topwert liegt demnach bei 23,5 Prozent nach zuvor 23,0 Prozent. Ursächlich seien einerseits neue Solarzellen und andererseits eine verbesserte Technologie beim Zusammenbau zu einem fertigen Solarmodul.Auch Canadian Solar sorgt für gute News und grüne Vorzeichen. So wurde in Kolumbien der Zuschlag für ein ...

