DGAP-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Verkauf

Mutares SE & Co. KGaA: Fünfter Exit in diesem Jahr: Mutares unterzeichnet Vertrag zum Verkauf von Cenpa an Accursia Capital



12.07.2021 / 17:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fünfter Exit in diesem Jahr: Mutares unterzeichnet Vertrag zum Verkauf von Cenpa an Accursia Capital München, 12. Juli 2021 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat einen Vertrag zum Verkauf ihrer Tochtergesellschaft Cenpa an Accursia Capital unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2021 erwartet. Cenpa hat seinen Sitz in Schweighouse-sur-Moder in Frankreich und ist ein Hersteller von Hülsenkarton für den europäischen Verpackungs- und Hygienemarkt. Das Unternehmen wurde 2016 von Mutares von der Sonoco-Gruppe übernommen und beschäftigt heute ca. 90 Mitarbeiter und wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Umsatz von ca. EUR 30 Mio. erwirtschaften. Nach der Akquisition in 2016 hat Mutares das Unternehmen schnell und erfolgreich restrukturiert, wodurch ein positives EBITDA und ein positiver Cashflow über die Jahre 2018 bis 2020 erreicht wurde. Die wichtigsten Turnaround-Hebel waren die Verstärkung des Personals, die kommerzielle Expansion in neue Regionen, die Akquisition neuer Kunden, die Investition in eine Papiermaschine, die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen FSC(R) und die Einführung neuer High-End-Produkte. Accursia will auf diese Maßnahmen aufbauen, um die Marktpositionierung von Cenpa weiter zu stärken. Robin Laik, CEO von Mutares, kommentiert: "Ich bin sehr stolz auf das, was unser Team gemeinsam mit dem lokalen Management erreicht hat. Mit dem neuen Eigentümer haben wir einen Best New Owner gefunden, der den Bereich Packaging stärken und ausbauen möchte." Dies ist die zweite Transaktion mit Accursia Capital in der Verpackungsindustrie nach dem Verkauf von KLANN im Mai vergangenen Jahres, was die reibungslose und professionelle Transaktionsfähigkeit des Mutares Teams unterstreicht. Der Verkauf von Cenpa ist ein weiterer Schritt zur Optimierung des Mutares Portfolios, um das Ziel des Unternehmens zu erreichen, den Konzernumsatz bis 2023 auf EUR 3,0 Mrd. zu steigern. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.de), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Frankfurt, London, Madrid, Mailand, Paris, Stockholm und Wien mittelständische Unternehmen und Konzernteile mit Sitz in Europa, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Mutares unterstützt und entwickelt dabei die Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum der Portfoliounternehmen eine signifikante Wertsteigerung mit einer Rendite von 7 bis 10 Mal ROIC (Return on Invested Capital) auf die Gesamtinvestitionen zu erreichen. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte Mutares mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit in der Gruppe einen konsolidierten Jahresumsatz von rund EUR 1,6 Mrd. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2023 auf ca. EUR 3,0 Mrd. ausgebaut werden. Mutares setzt stark auf eine nachhaltige Dividendenpolitik, die aus einer Basisdividende und einer Performance-Dividende besteht. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.de Ansprechpartner Presse

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de Ansprechpartner für Presseanfragen in Frankreich

CLAI

Gaëtan Commault - gaetan.commault@clai2.com / +33 06 99 37 65 64

Dorian Masquelier - dorian.masquelier@clai2.com / +33 07 77 26 24 57

12.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de