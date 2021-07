Leipzig (ots) - Die Regionalliga Nordost wird auch in den kommenden vier Spielzeiten in den reichweitenstarken Programmen und Angeboten von MDR und RBB präsentiert.SportA, die Sport-Rechteagentur von ARD/ZDF, konnte sich über den Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) mit dem zukünftigen Produzenten aller Spiele, Ostsport.TV, auf einen langfristigen Vertrag verständigen.Von der Saison 2021/2022 bis zur Saison 2024/25 haben sich MDR und RBB weitreichende und plattformneutrale Live- und Nachverwertungsrechte gesichert. Damit kann der MDR auch weiterhin umfangreich Livespiele und Livestreams über seine erfolgreiche Marke "Sport im Osten" ausstrahlen.MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer:"Die Regionalliga Nordost ist das regionale Fundament unserer Sport-Live-Berichterstattung. Ehrenamt, Nachwuchsförderung und soziale Aspekte sind in dieser Spielklasse wichtig. Wir freuen uns, dass wir den Fans die Traditionsvereine auch weiterhin via TV und Internet in die Wohnzimmer bringen können."MDR-Intendantin Karola Wille:"Unser trimediales MDR-Sportangebot erreicht im Schnitt über fünf Millionen Nutzerinnen und Nutzer jede Woche. Wir sehen uns insbesondere in der Verantwortung, die gesamte Breite und Vielfalt des Sports abzubilden und die Fans auch von unterwegs und non-linear an den großen Sportereignissen ihrer Region teilhaben zu lassen."Der Abschluss des Vertrages steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Rundfunkrates des MDR.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Michael Naumann,Tel.: (0341) 3 00 64 57, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/4966626