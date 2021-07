München (ots) -Die DFB-Pokalsaison 2021/22 geht in die erste Runde und das gleich mit dem spannenden Duell zweier Traditionsvereine im Ersten. Am Montag, 9. August 2021, überträgt Das Erste live ab 20:15 Uhr (Anstoß: 20:45 Uhr) die Begegnung 1. FC Kaiserlautern gegen Borussia Mönchengladbach. Am Betzenberg treffen die Fohlen auf die roten Teufel - da schlagen die Herzen aller Fußballfans höher, denn das letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs liegt nun schon fast zehn Jahre zurück.Esther Sedlaczek moderiert das Fußball-Duell in Kaiserslautern. Nach Schlusspfiff zeigt Das Erste Zusammenfassungen der übrigen Spiele des Tages: Viktoria Köln - TSG Hoffenheim, Ingolstadt - Erzgebirge Aue und Sportfreunde Lotte gegen Karlsruher SC.Bereits am 7./8. August bringen die "Sportschau"-Sendungen am Samstag ab 18:00 Uhr und am Sonntag ab 18:30 Uhr umfangreiche Zusammenfassungen von DFB-Pokal-Begegnungen des Wochenendes. Unter anderen tritt am Samstag der VfL Osnabrück gegen Werder Bremen an, der SV Sandhausen gegen RB Leipzig und Lok Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Aber auch ein Bericht zum Pokal-Auftakt des FC Bayern München vom Freitag gegen den absoluten Außenseiter Bremer SV steht auf dem Programm der "Sportschau, die Esther Sedlaczek moderiert.Die "Sportschau" am Sonntag, präsentiert von Julia Scharf, bietet ebenfalls spannende Pokal-Spiele wie Preußen Münster - VfL Wolfsburg, Carl Zeiss Jena - 1. FC Köln oder Türkgücü München gegen Union Berlin.Programmplanung:Samstag, 07.08.202118:00-19:55 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeModeration: Esther SedlaczekZusammenfassung von den SpielenSV Sandhausen - RB Leipzig1. FC Lok Leipzig - Bayer 04 LeverkusenVfL Osnabrück - SV Werder BremenSC Weiche Flensburg 08 - Holstein KielWuppertaler SV - VfL BochumFC Eintracht Norderstedt - Hannover 96Vertreter Berlin FV - VfB StuttgartSpVgg Bayreuth - Arminia BielefeldGreifswalder FC - FC AugsburgSonntag, 08.08.202118:30-19:57 UhrSportschauDFB-Pokal1. HauptrundeModeration: Julia ScharfZusammenfassung von den SpielenFC Carl Zeiss Jena - 1. FC KölnVfL Oldenburg - Fortuna DüsseldorfSV Meppen - Hertha BSCSV Waldhof Mannheim - Eintracht FrankfurtTürkgücü München - 1. FC Union BerlinFC 08 Villingen - FC Schalke 04Preußen Münster - VfL WolfsburgRot-Weiß Koblenz - SSV Jahn Regensburg StadionSV Elversberg - 1. FSV Mainz 05Montag, 09.08.202119:45-19:50 UhrSportschau vor achtModeration: Esther Sedlaczek20:15-23:30 UhrSportschauDFB-Pokal1. Hauptrunde1. FC Kaiserslautern - Borussia MönchengladbachModeratorin: Esther Sedlaczekca. 22.45 Zusammenfassung von den SpielenFC Viktoria Köln - TSG 1899 HoffenheimFC Ingolstadt - FC Erzgebirge AueSportfreunde Lotte - Karlsruher SCPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4966636