EQS Group-Ad-hoc: Geberit AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel in der Konzernleitung



12.07.2021 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Der Verwaltungsrat der Geberit AG hat Tobias Knechtle zum neuen Leiter des Konzernbereichs Finanzen (CFO) und Mitglied der Konzernleitung ernannt. Er tritt am 1. November 2021 ins Unternehmen ein und ersetzt Roland Iff, der auf Ende 2021 in den Ruhestand tritt.



Lesen Sie mehr unter: www.geberit.com/konzernleitung. Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.geberit.com.



Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Ende der Ad-hoc-Mitteilung