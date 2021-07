DJ XETRA-SCHLUSS/DAX mit neuem Rekord - Covestro gesucht mit neuen Zielen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist mit kräftigen Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Neue Rekordhochs an Wall Street stützten die Stimmung. Die Anleger hoffen auf einen guten Verlauf der in dieser Woche beginnenden Berichtssaison in den USA. Für Vorsicht unter den Anlegern sorgt derweil die sich weiter rasch ausbreitende Delta-Variante, die zum Risiko für das Wirtschaftswachstum werden könnte. Der DAX gewann 0,7 Prozent auf 15.791 Punkte. Bei rund 15.807 wurde ein neues Allzeithoch markiert.

Covestro reagierten leicht positiv auf das angehobene EBITDA-Ziel für das laufende Jahr und gewannen 0,6 Prozent. Das Unternehmen rechnet nun mit einem EBITDA zwischen 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro nach zuvor 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro. Nach vorläufigen Zahlen liegt das EBITDA im zweiten Quartal bei 815 Millionen Euro. Ganz überraschend kam die Zielanpassung aus Marktsicht nicht. Für das zweite Quartal hatte die DZ Bank mit 835 Millionen Euro sogar eine höhere Schätzung als der nun ausgewiesene Wert.

Qiagen senkt die Prognose - Aktie fällt

Für die Qiagen-Aktie ging es dagegen 2,9 Prozent nach unten. Das Papier reagierte damit auf vorläufige Zahlen für das zweite Quartal und die Senkung der Ziele für das laufende Geschäftsjahr. Das Unternehmen sieht nun nur noch ein Umsatzplus von mindestens 12 Prozent nach bislang 18 bis 20 Prozent. Auch die Schätzung für den Gewinn je Aktie wurde nach unten angepasst.

Barclays hat laut Händlern das Kursziel für Aixtron auf 29 Euro erhöht von bisher 27 Euro. Gemessen am Freitags-Schlusskurs von 21,05 Euro billigt die Bank dem Zulieferer der Halbleiterindustrie damit ein Aufwärtspotenzial von knapp 38 Prozent zu. Die Titel zogen um 1,1 Prozent an. VW profitierten von Anschlusskäufen in Reaktion auf die guten Geschäftszahlen vom Freitag und gewannen 2,7 Prozent. Lufthansa fielen um 1,3 Prozent und Fraport gaben 1,7 Prozent nach. Hier drückte die Delta-Variante mit den damit einhergehenden Gefahren für das Tourismusgeschäft.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.790,51 +0,7% +15,10% DAX-Future 15.774,00 +0,7% +15,55% XDAX 15.789,02 +0,7% +15,51% MDAX 34.957,22 +0,5% +13,51% TecDAX 3.633,88 +0,7% +13,11% SDAX 16.215,55 +0,4% +9,83% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 174,03 +12 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 22 7 1 2.626,3 47,5 60,5 MDAX 41 17 2 965,8 38,9 44,2 TecDAX 22 8 0 846,7 30,2 34,5 SDAX 41 28 1 152,7 6,9 8,9 ===

