Sixt Vz. - Die neuen Firmenlenker wollen den Mobilitätsdienstleister zum profitabelsten Autovermieter der Welt machen!

Breakout Trading-Strategie

Symbol: SIX3 ISIN: DE0007231334



Rückblick: Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share und SIXT ride bietet SIXT ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing und Fahrdienste. Die Aktie wurde mit dem Corona-Ersteinschlag stark abgestraft, aber SIXT hat die Krise genutzt, um strategisch wichtige Akquisitionen vorzunehmen, sich personell zu verstärken, neue strategische Partnerschaften zu schließen und vor allem seine internationale Marktposition auszubauen.

Meinung: Bei Deutschlands größtem Autovermieter starte eine neue Ära. Der langjährige Firmenlenker Erich Sixt hat seinen Posten geräumt und das Zepter an seine Söhne Alexander und Konstantin übergeben. Alexander und Konstantin Sixt wollen den Familienkonzern in vierter Generation weiter digitalisieren und zum profitabelsten Autovermieter der Welt machen. Nachdem sich die Aktie wieder bis über 76 EUR nach oben gearbeitet hatte, folgte die Korrekturbewegung. Nun aber konnten nicht nur die wichtigen gleitenden Durchschnitte der Perioden 50 und 20 wieder zurückerobert werden, sondern es erfolgte auch der Breakout aus der Abwärtstrendlinie. Den Widerstand, welcher sich in den letzten Tagen bei rund 70 EUR gebildet hatte, konnte die Aktie nun auch hinter sich lassen.

Chart vom 12.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 71.30 EUR



Setup: Wenn wir Kurse über der Tageskerze von Montag bekommen, könnte sich die Eröffnung einer Long-Position lohnen. Nach dem Entry ließe sich der Trade eng unter dem letzten Tiefpunkt, unter den EMA's 20 und 50, absichern.

Meine Meinung zu SIXT Vz. ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in SIX3



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter folgendem Link abrufen können

https://ratgebergeld.at/disclaimer/