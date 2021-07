München (ots) - LOTTO Bayern und der SSV Jahn Regensburg haben ihre langjährige Partnerschaft für die kommende Saison der zweiten Fußball-Bundesliga verlängert. LOTTO Bayern bleibt dem Traditionsclub aus der Oberpfalz somit bis Ende der Spielzeit 2021/22 als offizieller Klassik Partner erhalten."Der SSV Jahn Regensburg ist mit seiner über 110 Jahre alten Fußballgeschichte ein echter Oberpfälzer Traditionsverein und hat sich als feste Größe im deutschen Spitzenfußball etabliert. Mit seinen herausragenden Leistungen macht er seine zahlreichen Fans schon seit vielen Jahren stolz. Es freut mich, dass die langjährige Partnerschaft zwischen LOTTO Bayern und dem SSV auch in der nächsten Saison fortgesetzt wird", betont Finanz- und Heimatminister Albert Füracker, zu dessen Ressort auch LOTTO Bayern gehört."Die Sportlerinnen und Sportler im bayerischen Breiten- und Spitzensport vermitteln unserer Gesellschaft wichtige Werte - sie stehen für Zusammenhalt, Sportsgeist und Leidenschaft", so Füracker weiter."LOTTO Bayern ist traditionell ein starker Partner des Sports und bleibt dies auch für den SSV Jahn Regensburg. Wir freuen uns mit dem Jahn auf eine spannende Spielzeit in der zweiten Liga, die mit klangvollen Namen großer Vereine interessanter als je zuvor sein wird", hebt Josef Müller, der Vizepräsident von LOTTO Bayern, zur Verlängerung der Kooperation hervor."Die Partnerschaft von LOTTO Bayern als Klassik Partner des SSV Jahn steht sinnbildlich für die Werte Bodenständigkeit und Glaubwürdigkeit, mit denen der SSV Jahn in seiner Botschafterrolle für Ostbayern auftritt. Es freut uns daher sehr, dass sich die langjährige, verlässliche und vielschichtige Zusammenarbeit fortsetzt. Wir sind sehr dankbar für die damit verbundene Loyalität", sagt Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball bei Jahn Regensburg.Philipp Hausner, Prokurist und Leiter Vermarktung Geschäftskunden bei Jahn Regensburg, ergänzt: "Mit dieser Verlängerung geht auch eine inhaltliche Weiterentwicklung der gelebten Partnerschaft einher. Neue digitale Kooperationsansätze ergänzen den bewährten Maßnahmen-Mix und sorgen für zusätzliche Mehrwerte für die Jahn Fans und in der Zusammenarbeit."Pressekontakt:LOTTO Bayern PressestelleLeiterin Stabstelle Unternehmenskommunikation: Verena OberTelefon: 089 28655-530Telefax 089 28655-18530E-Mail: presse@lotto-bayern.dewww.lotto-bayern.de/unternehmen/presseOriginal-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/4966659