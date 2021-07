PTA-CMS: OHB SE: Rückkauf eigener Aktien -3

DJ PTA-CMS: OHB SE: Rückkauf eigener Aktien

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bremen (pta035/12.07.2021/19:20) - Die OHB SE hat im Rahmen Ihres am 25. Juni 2021 gestarteten Rückkaufprogramms bisher insgesamt 10.100 Aktien erworben. Im Zeitraum vom 05.07. bis 09.07.2021 wurden insgesamt 5.967 eigene Aktien zu EUR 234.679,05 erworben. Am 05.07. wurden 1.150 Aktien zu insgesamt EUR 45.841,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,8622), am 06.07. wurden 1.700 Aktien zu insgesamt EUR 67.495,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,7029), am 07.07. wurden 900 Aktien zu insgesamt EUR 35.432,50 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 39,3694), am 08.07 wurden 2.105 Aktien zu insgesamt EUR 81.570,05 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7506), am 09.07. wurden 112 Aktien zu insgesamt EUR 4.340,00 erworben (durchschnittlicher Stückpreis: EUR 38,7500). Alle Informationen zu diesem Erwerb (in der Währung Euro) über Xetra finden Sie hier:

Vom Handelsplatz vergebener Identifikationscode für das Handelszeitpunkt Menge Preis Geschäft 1000000000000025049940162546860743548649400000000426 05.07.2021 100 39,85 09:03:27.435486 1000000000000025049940162546996480103231200000002037 05.07.2021 50 39,7 09:26:04.801032 1000000000000025049940162547235219269438600000003976 05.07.2021 100 39,7 10:05:52.192694 1000000000000025049940162547251773429412000000004091 05.07.2021 100 39,5 10:08:37.734294 1000000000000025049940162548098088528293700000008276 05.07.2021 150 40,15 12:29:40.885282 1000000000000025049940162548674060611367600000010621 05.07.2021 4 39,95 14:05:40.606113 1000000000000025049940162548674060613164600000010622 05.07.2021 52 39,95 14:05:40.606131 1000000000000025049940162548674060618047000000010623 05.07.2021 19 39,95 14:05:40.606180 1000000000000025049940162548674060642287100000010624 05.07.2021 25 39,95 14:05:40.606422 1000000000000025049940162549287133310660700000013388 05.07.2021 40 39,9 15:47:51.333106 1000000000000025049940162549301161785200300000013471 05.07.2021 52 39,9 15:50:11.617852 1000000000000025049940162549301242873205200000013472 05.07.2021 108 39,9 15:50:12.428732 1000000000000025049940162549713054955559600000016342 05.07.2021 13 39,9 16:58:50.549555 1000000000000025049940162549719370825682500000016377 05.07.2021 34 39,9 16:59:53.708256 1000000000000025049940162549720071621059500000016422 05.07.2021 13 39,9 17:00:00.716210 1000000000000025049940162549726062688762700000016464 05.07.2021 13 39,9 17:01:00.626887 1000000000000025049940162549726062699700400000016465 05.07.2021 77 39,9 17:01:00.626997 1000000000000025049940162549865172615516100000017746 05.07.2021 180 39,85 17:24:11.726155 1000000000000025049940162549936064701893500000018583 05.07.2021 20 39,8 17:36:00.647018 Summe 05.07.2021 1150 39,8622 XETA 1000000000000025049940162555512163819700800000000518 06.07.2021 150 40 09:05:21.638197 1000000000000025049940162555551129766406000000000923 06.07.2021 150 40 09:11:51.297664 1000000000000025049940162555668629317046700000001811 06.07.2021 50 39,95 09:31:26.293170 1000000000000025049940162555721324171511000000002083 06.07.2021 24 39,9 09:40:13.241715 1000000000000025049940162555721324176620400000002084 06.07.2021 126 39,9 09:40:13.241766 1000000000000025049940162556237049522681700000004922 06.07.2021 110 39,9 11:06:10.495226 1000000000000025049940162556237049528610500000004923 06.07.2021 20 39,9 11:06:10.495286 1000000000000025049940162556243058730145700000004938 06.07.2021 13 39,9 11:07:10.587301 1000000000000025049940162556263056275320600000005076 06.07.2021 7 39,9 11:10:30.562753 1000000000000025049940162556306141634403400000005358 06.07.2021 46 39,8 11:17:41.416344 1000000000000025049940162556306396616737100000005368 06.07.2021 47 39,8 11:17:43.966167 1000000000000025049940162556306396621875600000005369 06.07.2021 34 39,8 11:17:43.966218 1000000000000025049940162556306396654043400000005370 06.07.2021 23 39,8 11:17:43.966540 1000000000000025049940162557128786990710900000008803 06.07.2021 150 39,8 13:34:47.869907 1000000000000025049940162557407163589518700000009768 06.07.2021 250 39,7 14:21:11.635895 1000000000000025049940162557407163589518700000009774 06.07.2021 250 39,2 14:21:11.635895 1000000000000025049940162558474036055355000000016904 06.07.2021 189 39,45 17:19:00.360553 1000000000000025049940162558474038066872600000016905 06.07.2021 24 39,45 17:19:00.380668 1000000000000025049940162558480831096912400000016980 06.07.2021 37 39,45 17:20:08.310969 Summe 06.07.2021 1700 39,7029 XETA 1000000000000025049940162564688056129640100000003392 07.07.2021 13 39,6 10:34:40.561296 1000000000000025049940162564688056147280300000003393 07.07.2021 8 39,6 10:34:40.561472 1000000000000025049940162564688056149649100000003394 07.07.2021 79 39,6

10:34:40.561496 1000000000000025049940162564695345054099000000003441 07.07.2021 150 39,4 10:35:53.450540 1000000000000025049940162566682315717384000000012637 07.07.2021 86 39,55 16:07:03.157173 1000000000000025049940162566685795358021900000012683 07.07.2021 5 39,55 16:07:37.953580 1000000000000025049940162566685795359922400000012684 07.07.2021 7 39,55 16:07:37.953599 1000000000000025049940162566685795362171600000012685 07.07.2021 2 39,55 16:07:37.953621 1000000000000025049940162566685801941777000000012687 07.07.2021 12 39,45 16:07:38.019417 1000000000000025049940162566685801946180800000012688 07.07.2021 140 39,45 16:07:38.019461 1000000000000025049940162566685801950905000000012689 07.07.2021 30 39,45 16:07:38.019509 1000000000000025049940162566685806045349000000012690 07.07.2021 68 39,45 16:07:38.060453 1000000000000025049940162566857588701713400000014026 07.07.2021 100 39,25 16:36:15.887017 1000000000000025049940162566892563455107900000014344 07.07.2021 200 39,1 16:42:05.634551 Summe 07.07.2021 900 39,3694 XETA 1000000000000025049940162572824713998751400000001037 08.07.2021 65 39,3 09:10:47.139987 1000000000000025049940162572948753346908800000002068 08.07.2021 45 39,3 09:31:27.533469 1000000000000025049940162572948753352239800000002069 08.07.2021 90 39,3 09:31:27.533522 1000000000000025049940162573253276339994100000004671 08.07.2021 57 39,15 10:22:12.763399 1000000000000025049940162573253276345527500000004672 08.07.2021 71 39,15 10:22:12.763455 1000000000000025049940162573253276346816600000004673 08.07.2021 65 39,15 10:22:12.763468 1000000000000025049940162573253276350084000000004674 08.07.2021 7 39,15 10:22:12.763500 1000000000000025049940162573256503629817900000004737 08.07.2021 100 39,15 10:22:45.036298 1000000000000025049940162573359136969142900000005600 08.07.2021 48 39 10:39:51.369691 1000000000000025049940162573364139817382200000005656 08.07.2021 20 39 10:40:41.398173 1000000000000025049940162573369389684760100000005703 08.07.2021 132 39 10:41:33.896847 1000000000000025049940162573389800849796600000005866 08.07.2021 45 38,85 10:44:58.008497 1000000000000025049940162573389801937046400000005868 08.07.2021 1 38,85 10:44:58.019370 1000000000000025049940162573909424899781600000009210 08.07.2021 100 39 12:11:34.248997 1000000000000025049940162573909424923184400000009211 08.07.2021 100 39 12:11:34.249231 1000000000000025049940162573960272247844000000009594 08.07.2021 96 38,85 12:20:02.722478 1000000000000025049940162573960454542107000000009598 08.07.2021 58 38,85 12:20:04.545421 1000000000000025049940162574384278760169800000012783 08.07.2021 50 38,75 13:30:42.787601 1000000000000025049940162574384280181368500000012784 08.07.2021 50 38,75 13:30:42.801813 1000000000000025049940162574477836032992400000013280 08.07.2021 44 38,6 13:46:18.360329 1000000000000025049940162574510176068963800000013435 08.07.2021 32 38,5 13:51:41.760689 1000000000000025049940162574524301986063400000013524 08.07.2021 89 38,5 13:54:03.019860 1000000000000025049940162574569513668791600000013958 08.07.2021 79 38,5 14:01:35.136687 1000000000000025049940162574677813497755300000014822 08.07.2021 82 38,4 14:19:38.134977 1000000000000025049940162574677936492079600000014824 08.07.2021 57 38,4 14:19:39.364920 1000000000000025049940162574677937503907900000014825 08.07.2021 17 38,4 14:19:39.375039 1000000000000025049940162574754368207342300000015398 08.07.2021 101 38,3 14:32:23.682073 1000000000000025049940162575212291583488400000018988 08.07.2021 60 38,5 15:48:42.915834 1000000000000025049940162575212933032810000000018996 08.07.2021 25 38,5 15:48:49.330328 1000000000000025049940162575212933037595900000018997 08.07.2021 15 38,5 15:48:49.330375 1000000000000025049940162575526340143107100000021849 08.07.2021 99 38,3 16:41:03.401431 1000000000000025049940162575526340143107100000021851 08.07.2021 146 38,15 16:41:03.401431 1000000000000025049940162575526340150089600000021852 08.07.2021 14 38,15 16:41:03.401500 1000000000000025049940162575592418418861600000022343 08.07.2021 40 38,15 16:52:04.184188 1000000000000025049940162575819702037351800000025369 08.07.2021 5 38,25 17:29:57.020373

Summe 08.07.2021 2105 38,7506 XETA 1000000000000025049940162582394886062784400000008117 09.07.2021 112 38,75 11:45:48.860627 Summe 09.07.2021 112 38,75 XETA

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Martina Lilienthal Tel.: +49 421-2020 7200 E-Mail: ir@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

