The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.07.2021



ISIN Name

CA0014301075 A.I.S. RESOURCES LTD

CA1688833047 CHILEAN METALS

BE0173901779 CANDR.SUST.-NTH AM.C CAP

BE0174191768 CANDR.SUST.-PACIFIC C CAP

BE0946893766 CANDR.SUST.-WORLD C CAP

FR0012018851 BPCE 14-26 FLR

KYG7153K1085 POLARCUS LTD DL -,10

US5535731062 MSG NETWORKS A DL-,01

US6090112003 MONAKER GROUP DL-,00001

