Nach Gamestop und AMC konnten Anleger vielleicht zu dem Schluss kommen, sie hätten alles gesehen, was es an Verrücktheiten an der Börse zu bestaunen gibt. Das kürzlich erfolgte IPO der chinesischen Pop Culture Group belegt, dass es immer noch eine Spur krasser geht. Um es szenegerecht auszudrücken: Check this out!Get rich or die tryin - was den Börsengang der Pop Culture Group (PCG) betrifft, kommt das irgendwie hin. PCG veranstaltet Hip-Hop-Konzerte und fördert die entsprechende Kultur. Damit Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...