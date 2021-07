Für den Kurs der JinkoSolar-Aktie ging es in den vergangenen Wochen weiter Richtung Norden und die Community freut sich. Auch die neuesten Meldungen dürften die Anleger erfreuen. Neuer Wirkungsgrad-Rekord Am Montag verkündete JinkoSolar in einer Pressemitteilung, dass der maximale solare Umwandlungswirkungsgrad seines Solarmoduls bei 23,53 liegt, was eine bahnbrechende Leistung sei. Das Ergebnis wurde vom Tüv Rheinland geprüft und bestätigt, heißt ...

