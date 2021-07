Weng Fine Art: Bullenalarm beim Monheimer Kunsthandelsunternehmen >>> BREAKOUT SETUP <<<

Gewinnsprung von über 188%, Bardividende plus Bonusdividende für 2020. Jetzt Long-Einstieg? Details im Alphatrader-Chat bei ratgeberGELD.at

Symbol: WFT ISIN: DE0005181606

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate:

Rückblick: Die Aktie steht im Halbjahresvergleich mit rund 69% im Plus. Nach dem letzten Pivot-Tief setzte der Kurs per Bullenflagge Richtung 20er-EMA zurück, ging dann in eine Seitwärtsbewegung über, wobei die grüne Linie zwei Mal getestet wurde, die Tagesschlusskurse aber stets oberhalb lagen.

Chart vom 12.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 36.2 EUR











Meine Expertenmeinung zu WFT

Meinung: Das in Monheim ansässige Unternehmen gehört zu den führenden Kunsthändlern in Deutschland. Für das Geschäftsjahr 2020 konnte ein Gewinnsprung von über 188% vermeldet werden. Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung beabsichtigt der Vorstand der Hauptversammlung am 24. August neben der bereits angekündigten Bardividende von 0.30 EUR zusätzlich die Ausschüttung einer Bonusdividende von 0.20 EUR in bar je Aktie vorzuschlagen.

Setup:

Mögliches Setup: Trigger und Stopp Loss sind durch die Seitwärtsrange der letzten Tag klar definiert. Als Kursziel dient das bereits genannte Pivot-Hoch.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in WFT.

Veröffentlichungsdatum: 12.07.2021

