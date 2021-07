DJ MÄRKTE USA/Anleger vor Quartalsberichtssaison optimistisch

NEW YORK (Dow Jones)--Der S&P-500-Index und die technologielastigen Nasdaq-Indizes haben am Montag ihre Rekordjagd erfolgreich fortgesetzt. Allerdings reichten dazu schon kleine Gewinne gleich zu Beginn des Handels an der Wall Street.

Der Dow-Jones-Index ging mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 34.996 Punkte aus dem Tag, ihm fehlten damit zuletzt nur noch rund 100 Punkte bis zu einem Allzeithoch. Die anderen Indizes legten um 0,2 bis 0,3 Prozent zu.

An der Nyse wurden nach ersten Angaben 1.857 (Freitag: 2.631) Kursgewinner und 1.461 (723) -verlierer gezählt. Unverändert schlossen 131 (111) Titel.

Der Handel war von vorsichtigem Optimismus mit Blick auf die Berichtssaison die Rede, die am Dienstag beginnt. Dazu trug auch die am Freitag in China leicht gelockerte Geldpolitik bei. Zugleich agierten die Anleger vor der halbjährlichen Stellungnahme von US-Notenbankchef Jerome Powell zur wirtschaftlichen Entwicklung am Mittwoch sowie neuen Inflationsdaten aus den USA am Dienstag aber auch vorsichtig. Im Hintergrund schwelten zudem weiter die Sorgen wegen der weiter grassierenden Covid-19-Pandemie.

Von den Unternehmensbilanzen erhoffen sich Investoren erste Aufschlüsse, ob die hochgelaufenen Bewertungen der Aktien gerechtfertigt sind. Das Umfeld für Aktien bleibt derweil gut. Marktstratege Gregory Perdon von Arbuthnot Latham sagte: "Es fällt schwer, 'bearish' zu sein. Unternehmen haben Zugang zu Kapital, die Finanzierungsbedingungen sind weiter gut und der Investorenappetit ist sehr groß."

Analysten erwarten laut Daten von Factset, dass die Gewinne der S&P-500-Unternehmen im zweiten Quartal um 64 Prozent über dem Vorjahr ausgefallen sind. Das wäre die höchste Wachstumsrate seit über zehn Jahren.

Banken im Fokus

Am Dienstag werden unter anderen JP Morgan (+1,4%) und Goldman Sachs (+2,4%) ihre Zahlenwerke vorlegen, am Mittwoch Bank of America (+1,5%), Citigroup (+1,4%) und Blackrock (+1,6%). Nach Einschätzung von ThinkMarkets dürften die Zahlen der Banken nicht an die Qualität des ersten Quartals heranreichen. Im Schnitt werde sogar mit einem Rückgang bei den Einnahmen sowie beim Gewinn gegenüber dem Vorquartal gerechnet. Allerdings dürften sich die Enttäuschungen in Grenzen halten angesichts der fortgeschrittenen Impfkampagne und der starken wirtschaftlichen Erholung, glaubt ThinkMarkets.

Der S&P-500-Subindex der Bankaktien schloss 1,3 Prozent fester. Unterstützung für die Branchenwerte kam von den leicht gestiegenen Marktzinsen, die zuletzt fast nur die Richtung nach unten kannten und auf das niedrigste Niveau seit Februar gesunken waren, weil Inflationsspekulationen immer mehr ausgepreist wurden und dafür wieder Konjunkturbedenken in den Vordergrund rückten.

Klarer Tagesgewinner vor den Halbleiter- und den Bankaktien waren Autoaktien mit einem Subindex-Plus von über 3 Prozent.

Unter den Einzelwerten sackten Virgin Galactic Holdings um über 17 Prozent ab, nachdem das Luft- und Raumfahrtunternehmen des Milliardärs Richard Branson Banken engagiert hatte, nach und nach Aktien im Wert von insgesamt 500 Millionen Dollar am Markt unterzubringen. Das Geld will Virgin Galactic für allgemeine Unternehmenszwecke einsetzen. Am Wochenende hatte das Unternehmen noch für hohe Aufmerksamkeit gesorgt, weil sein Raumflieger "VSS Unity" nicht nur zum vierten Mal den Weltraum erreichte, sondern diesmal Unternehmensgründer Branson und andere Passagiere mit an Bord waren.

Wenig Bewegung bei Dollar, Gold und Öl

Der Dollar zeigte sich mit den leicht steigenden Renditen einen Tick fester. Beim Gold tat sich wenig, es tendierte knapp behauptet, auch die Ölpreise bewegten sich nur wenig, hier ging es mit den Preisen um rund ein halbes Prozent nach unten.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.996,18 +0,4% 126,02 +14,3% S&P-500 4.384,63 +0,3% 15,08 +16,7% Nasdaq-Comp. 14.733,24 +0,2% 31,32 +14,3% Nasdaq-100 14.877,89 +0,3% 51,80 +15,4% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,23 1,6 0,21 11,2 5 Jahre 0,80 1,1 0,79 43,7 7 Jahre 1,12 0,2 1,12 46,9 10 Jahre 1,37 1,1 1,36 45,1 30 Jahre 2,00 0,9 1,99 35,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:16 Uhr % YTD EUR/USD 1,1861 -0,1% 1,1864 1,1863 -2,9% EUR/JPY 130,88 +0,1% 130,73 130,69 +3,8% EUR/CHF 1,0854 -0,0% 1,0856 1,0858 +0,4% EUR/GBP 0,8544 -0,1% 0,8545 0,8571 -4,3% USD/JPY 110,35 +0,2% 110,19 110,18 +6,8% GBP/USD 1,3882 -0,1% 1,3885 1,3840 +1,6% USD/CNH (Offshore) 6,4763 -0,1% 6,4770 6,4833 -0,4% Bitcoin BTC/USD 32.762,51 -5,0% 34.256,01 33.574,01 +12,8% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,13 74,56 -0,6% -0,43 +53,3% Brent/ICE 75,26 75,55 -0,4% -0,29 +47,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.805,80 1.808,90 -0,2% -3,10 -4,9% Silber (Spot) 26,21 26,11 +0,4% +0,10 -0,7% Platin (Spot) 1.123,00 1.104,75 +1,7% +18,25 +4,9% Kupfer-Future 4,33 4,35 -0,4% -0,02 +22,9% ===

