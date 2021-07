Nach Startschwierigkeiten in der Eröffnungsphase haben die führenden US-Börsen in New York am Montag im Wert zugelgt. Der Dow Jones Industrial hat testete dabei erstmals seit seinem Rekordhoch im Mai die Marke von 35.000 Punkten. Die anderen drei US-Indizes erklommen vor dem Start der Berichtssaison zugleich neue Bestmarken.Nach einem zunächst schwächeren Handelsstart drehte der Dow im frühen Geschäft ins Plus und übersprang kurzzeitig die 35 000-Punkte-Hürde. Kurz vor Schluss gelang ihm dies erneut. ...

