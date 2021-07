München (ots) - Die Nachfrage für Dienstleistungen der Kosmetik- und Schönheitsbranche steigt seit den vergangenen Jahren kontinuierlich. Schon 2017 wurde ein Wachstum von vier Prozent ermittelt. Das ist vermutlich der rasanten Innovation kosmetischer Therapiemethoden zu verdanken. Ganz gleich ob Herr oder Frau, kosmetische Anwendungen gibt es für alle. Seit den vergangenen Jahren wächst der Wunsch, sich um sein inneres sowie äußeres Wohlbefinden zu bemühen immer weiter an. Dabei unterstützen zum Beispiel Behandlungen des Gesichts, permanente Haarentfernungen oder moderne Verfahren wie die Mikrodermabrasion oder das Mikroneedling. Je nach Verfahrensweise kann z.B. der Anti-Aging Effekt begünstigt, ein reines ebenmäßiges Hautbild erzielt oder für Entspannung gesorgt werden.All das und noch jede Menge mehr offeriert die Tagesfarm, ein Spa für Kosmetik in München Solln. Professionelle Behandlungen mit Anti-Aging-Soforteffekt, Laser Haarentfernung oder Entspannungskuren sind dort Tagesprogramm. Ferner bieten sie in ihrem Shop ein Produktangebot an tollen Beautyprodukten. Auch die Herren kommen nicht zu kurz. So widmet sich bspw. das Men-Care Paket einer Gesichtsreinigung und bewirkt ein strahlendes Hautbild. Zur Entspannung gibt es ein Wellnessprogramm für Männer, dass eine Rückmassage, eine Gesichtsbehandlung wie auch Hand- und Fußpflege beinhaltet. Selbstredend sind darüber hinaus die übrigen Behandlungsformen genderneutral. Ob Make-up für jede Gelegenheit, eine Apparative Behandlung des Körpers zur Hautstraffung ohne OP oder ein polynesisches Massageritual, - die Tagesfarm offeriert alles was Frau und Mann sich wünschen.Insbesondere für den Fall, dass Sie auf der Suche nach "Wellness Massage Day Spa Pullach, Grünwald, Neuried" sind, haben Sie mit dem Kosmetikinstitut Tagesfarm (https://www.tagesfarm-muenchen.de/) Spa aus München den richtigen Partner gefunden.Ein äußerst erstklassiges und wirksames Angebot der Tagesfarm ist das Radiofrequenz-Microneedling. Ebendiese Methode ist äußerst schonend und kann als Alternative zu einer Laserbehandlung angewendet werden. Sie eignet sich dazu Poren zu verfeinern, Schwangerschaftstreifen und Aknemale zu reduzieren beziehungsweise die Haut im Allgemeinen zu verjüngen. Sinn der Verfahrensweise ist es ein jüngeres, strahlendes Hautbild zu erzielen.Vor dem Behandlungstermin kann ein Termin zur Beratung mit Spezialistin für Wellness Massage Dagmar Richter zu dieser Methodik abgesprochen werden. Hierbei wird die Dermis überprüft und ein individueller Therapieplan angefertigt. Zu Beginn der Behandlung wird die Dermis zunächst von Make-Up oder anderen Rückständen aus dem Alltag befreit und gereinigt. Im 2. Schritt erfolgt eine Tiefenreinigung und im 3ten das Peeling, um abgestorbene Hautschuppen zu entfernen. Erst der vierte Step erlaubt es mit dem Microneedling anzufangen.Beim Microneedling mit Radiofrequenz wird ein Behandlungstool mit einem Kopf aus fünfundzwanzig vergoldeten sterilen Nadeln auf die jeweiligen Hautstellen aufgelegt. Im Gegensatz zum klassischen Mikroneedling ohne Radiofrequenz liegt in der Länge und Breite der Nadeln, welche bei der herkömmlichen Methode länger und breiter ausfallen. Jene verursacht Cuts und Verwundungen der Dermis und im gravierendsten Fall sogar für Nabenbildung. Eine solche Gefahr wird jedoch beim Radiofrequenz-Microneedling vermieden. Darüber hinaus sind die Schmerzen um einiges geringer, weil die Nadeln die Dermis oberflächlich kalt berühren, währenddessen die spitzen der Nadeln in der tiefen Schicht der Dermis Wärme spenden. Die Nadellängen variieren zwischen 0,5 und 2,5 mm und werden je nach Typ der Haut und Behandlungsziel an den jeweiligen Klienten persönlich angepasst. Der vollständige Ablauf wird von einem Computer objektiv und akademisch überwacht, wodurch Fehler, wie die Inanspruchnahme einer verkehrten Nadellänge, völlig ausgeschlossen werden können bestätigt Spezialistin für Wellness Massage Dagmar Richter.Mit Hilfe der Behandlung wird die Dermis intensiv durchblutet und kann ihre körpereigenen Regenerationsprozesse mit Hilfe der Ausschüttung von Wachstumsfaktoren und dem Stimulieren von Bindegewebszellen aktivieren. Dadurch entwickelt die Dermis mehr Bindegewebs- sowie Elastinfasern und wirkt nachhaltig straffer.Nach dem Verfahren des Needlings wird ein hochkonzentriertes Spezialserum aufgestrichen. Zum Schluss empfiehlt sich die Anwendung einer Creme mit Lichtschutzfaktor 30, mit dem Ziel die Haut auch nach der Prozedur weiterhin zu entlasten.Inhaberin Dagmar Richter, die Expertin im Bereich Anti-Aging und Bodyforming ergänzt: "Mir ist ganz wichtig zu erwähnen, daß die Kundinnen und Kunden nach dem Microneedling eine Spezialmaske bekommen und bis Sie unseren Spa verlassen sieht die Haut wunderschön aus, also keine Rötungen und aus diesem Grund kommt es auch zu definitiv keinen Ausfallzeiten!"Es handelt sich dabei um eine schmerzarme Behandlungstherapie, die bei einer kompetenten Durchführung keine Nebenwirkungen mit sich bringt und überaus hautschonend ist.Für Fragestellungen zum Radiofrequenz-Microneedling und weiteren Anwendungsmethoden stehen die Beschäftigten der Tagesfarm zu den jeweiligen Öffnungszeiten am Telefon oder per Mail zu Verfügung. 