Bern (ots) - Die unabhängige Berner Privatkundenbank hat sich nach einem öffentlichen Ausschreibeverfahren entschieden, künftig umfassende Leistungen in den Bereichen IT- und Geschäftsprozess-Outsourcing von der Clientis AG zu beziehen. Durch diese Auslagerung kann sich die DC Bank noch stärker auf die Beratung und Betreuung ihrer Zielkundschaft konzentrieren. Gleichzeitig profitiert sie von den Synergie- und Skaleneffekten durch den Einsatz von kosteneffizienten, modernen Lösungen. Nicht übernommen wird indes die Dachmarke der Gruppe.Die DC Bank migriert ihre Systeme auf die umfassende, integrale und moderne Serviceplattform der Clientis. Sie hat den Wechsel des bisherigen Kernbankensystems eingeleitet und sich für Investitionen in die digitale Transformation entschieden. Nicht übernommen wird indes die Dachmarke der Gruppe; die DC Bank - eine Institution der Burgergemeinde Bern - tritt unverändert als unabhängige und eigenständige Berner Privatkundenbank auf. Mit 42 Mitarbeitenden verwaltet das knapp 200-jährige Traditionshaus ein Kundengesamtvolumen von rund CHF 2.7 Milliarden.Die Clientis AG übernimmt ab dem dritten Quartal 2022 die Steuerung des IT-Betriebs, die Bewirtschaftung des Lieferantennetzwerks und bietet eine grosse Community sowie eine Plattform für Innovation und Weiterentwicklung."Die im Markt bestens etablierte Clientis ist eine verlässliche Partnerin. Sie hat mit einem zukunftsfähigen und kosteneffizienten Modell überzeugt. Wir freuen uns, dass unsere Bedürfnisse inskünftig in der ganzen Breite professionell abgedeckt werden", sagt Sacha Ammann, Vorsitzender der Geschäftsleitung der DC Bank.Matthias Liechti, COO und designierter CEO der Clientis AG, freut sich auf die Zusammenarbeit mit der DC Bank: "Wir sehen uns als dienstleistungsorientierter Orchestrator, der seine Partner kennt und allen Plattformbanken grosse Entlastungen in den verschiedensten rückwärtigen Geschäftsfunktionen bietet. Wir sind stolz, eine weitere traditionsreiche Bank in unsere Community aufnehmen zu können."Die Clientis AG ermöglicht Banken, sich voll auf ihre Kunden und den Vertrieb zu konzentrieren. Mit diesem Leistungsversprechen will die Clientis präferierte Sourcing-Partnerin für Banken sein, die nach Zukunftsfähigkeit streben und ihren Schwerpunkt im kundenorientierten Bankgeschäft setzen. Clientis kennt die Herausforderungen der Digitalisierung im Bankensektor und bietet vielfältige Möglichkeiten zum strategischen Einsatz von IT- und Sourcing-Lösungen im Banking. Die offene Architektur der Clientis Serviceplattform ist modular aufgebaut und cloud-basiert, so dass Komponenten nach ihrem jeweiligen Life-Cycle optimiert und innovative Lösungen schnell integriert werden können. Clientis bietet Banken den Anschluss an ein Ökosystem von relevanten Akteuren der Schweizer Finanzindustrie.Neu profitieren insgesamt 24 Banken von der Verarbeitung ihres Geschäfts auf einer Plattform, die spezifisch auf die Bedürfnisse kleinerer und mittelgrosser Banken zugeschnitten ist. Dabei unterstützt Clientis alle Facetten des Bankgeschäfts: von Finanzieren, Anlegen und Vorsorgen bis hin zum täglichen Zahlungsverkehr oder e-Banking.Clientis GruppeDie Clientis Gruppe vereint aktuell 14 eigenständige Schweizer Regionalbanken unter einem gemeinsamen Dach. Ihr Kerngeschäft sind Hypothekargeschäfte, Zahlungsverkehr sowie Anlegen und Vorsorgen. Zu den Kunden zählen Privatpersonen, KMU und Institutionen. Die Clientis AG als Dienstleistungszentrum der Gruppe beliefert die angeschlossenen Banken sowie unabhängige Regionalbanken und Drittinstitute mit Dienstleistungen in den Bereichen Refinanzierung, IT, Marketing und Compliance.DC BankDie DC Bank wurde im Jahre 1825 gegründet. Sie gehört zu den führenden Berner Bankhäusern und zu den ältesten und traditionsreichsten Finanzinstituten der Schweiz und ist eine Institution der Burgergemeinde Bern. Als unabhängige Berner Privatkundenbank hat sie sich auf die Vermögensverwaltung und Vermögensberatung von privaten und institutionellen Kunden mit Domizil Schweiz sowie auf das regionale Hypothekargeschäft spezialisiert. Daneben betreut sie öffentlich-rechtliche und private Stiftungen, burgerliche Institutionen und Berner Gemeinden.BilderBilder zur Clientis Gruppe finden Sie unter clientis.ch > Medien > Bilder (https://www.clientis.ch/de/clientis-gruppe/medien-und-investoren/mediendokumentation-und-termine)Pressekontakt:Kurt Wyss, Leiter IT-Banksysteme Clientis AG, kurt.wyss@clientis.ch, Tel. 031 660 46 27Original-Content von: Clientis AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100010742/100874149