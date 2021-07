Covestro hat gestern Nachmittag erklärt, dass die bisherige Jahresprognose nicht mehr gilt - stattdessen wird der DAX-Konzern im laufenden Jahr deutlich mehr verdienen als bisher angenommen (mehr dazu lesen Sie hier).Dies kam auch bei den Analysten gut an. So hat Goldman Sachs die Aktie auf ihrer vielbeachteten "Conviction Buy List" belassen. Das Kursziel lautet unverändert 82 Euro, was 45 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liegt. Analystin Georgina Iwamoto lobte, dass das neue Jahresziel im ...

