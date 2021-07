100%-Chance mit Long auf dieses Edelmetall

Anzeige / Werbung Starke Saisonalität in Juli und August beim Platinpreis Kürzlich hatten wir uns bereits mit Platin befasst, dort aber noch ein Bild vorgefunden, bei dem es Chancen eher im kurzfristigen Bereich, und zudem auf beiden Seiten geben sollte. Nun verlagert sich die potenzielle Handelsrichtung für mich wieder mehr zur Longseite, da sich ein saisonales Zeitfenster geöffnet hat, das in der Mehrzahl der Fälle einen Preisanstieg bei dem Edelmetall brachte. Unser RW Seasonal Chart ist anders aufgebaut, als es die herkömmlichen saisonalen Charts sind. Wir gewichten nach Gleichförmigkeit (Regelmäßigkeit) und nicht nach kumulierten Erträgen. Punkt 4 zeigt die typische Entwicklung ab dem 4.7. bis zum 21.08. eines Jahres. Zieht man noch andere Faktoren, wie z.B. die CoT-Daten mit ins Kalkül, so ist davon auszugehen, dass der Platinpreis vom jetzigen Niveau aus zwischen 15 und 20% zulegen kann binnen der nächsten 6 Monate. Das würde im Produkt, welches ich für die Umsetzung ausgewählt habe, eine Chance von mehr als 100% auf den Einsatz bedeuten. Die Tradingchance auf der Longseite kann unter anderem mit folgendem Produkt von Morgan Stanley genutzt werden: Platin Long

WKN: MA4F6V

Hebel: 7,67

Basis: 975,5801

Einstieg: Market

Ziel: 24 Euro im Hebelzertifikat

Stopp: 6 Euro Enthaltene Werte: XD0002876395

