Die Experten der britischen Großbank Barclays waren längere Zeit keine großen Fans der Aktie von Royal Dutch Shell. Doch dies hat sich nun offenbar geändert. So wurden die Anteilscheine des britisch-niederländischen Energieriesen nun von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft.Darüber hinaus hob Analystin Lydia Rainforth das Kursziel von 1.700 auf 1.950 Britische Pence (umgerechnet 22,71 Euro) an. Shell dürfte ihrer Ansicht nach aufgrund der Tatsache, dass die Öl- und Erdgaspreise in vielen ...

