Freiburg (ots) - Seit September 2018 setzt die BMW Group auf Dienstradleasing mit JobRad. Inzwischen ist der Münchener Automobilhersteller einer der größten Dienstradleasing-Nehmer in Deutschland.(Dienst-)Radeln steht bei der BMW Group hoch im Kurs. Es ist nicht nur umweltfreundlich und entlastet die Infrastruktur an den Firmenstandorten, sondern fördert auch die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit September 2018 setzt der Münchner Automobilhersteller daher auf Dienstradleasing mit JobRad - mit Erfolg: Mit aktuell über 11.500 Rädern ist die BMW Group einer der größten Dienstradleasing-Nehmer in Deutschland. Seinerzeit war die BMW Group das erste Unternehmen der Branche, das seiner Belegschaft das begehrte Benefit ermöglichte. Die Administration der JobRäder erfolgt vollautomatisiert durch die Mobility-as-a-Service-Plattform von Moovster (https://www.getmoovster.com/).Ausbau der betrieblichen Fahrrad-Infrastruktur"Wir freuen uns, dass sich die BMW Group für Dienstradleasing mit JobRad entschieden hat und damit nachhaltige Mobilität für ihre Belegschaft und ihre Firmenstandorte fördert", bekräftigt Robert Böhme, Vertriebsleiter bei JobRad. Die BMW Group investiert darüber hinaus laut eigener Aussage (https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0336809DE/bmw-group-unterstuetzt-fahrradmobilitaet?language=de) kontinuierlich in den Ausbau der Fahrrad-Infrastruktur an den Standorten des Unternehmens - dazu gehören zum Beispiel die Installationen von Fahrradstellplätzen, Spinden, Duschen und Umkleiden für die Mitarbeiter, die mit ihrem BMW LeaseRad zur Arbeit kommen.Über JobRad®Die JobRad GmbH ist Marktführer im Dienstradleasing und bringt seit mehr als zehn Jahren Menschen aufs Rad. Als Mobilitätsdienstleister organisiert JobRad mit einer digitalen Portallösung unkompliziert und kostenneutral die Dienstradüberlassung zwischen Arbeitgebern und Mitarbeitern: Angestellte suchen sich ihr Wunschrad beim Fachhändler oder online aus - alle Hersteller und Marken sind möglich. Der Arbeitgeber least das Dienstrad und überlässt es dem Mitarbeiter zur beruflichen und privaten Nutzung. Bezieht der Mitarbeiter das Fahrrad oder E-Bike per Gehaltsumwandlung, profitiert er von einer steuerlichen Förderung (0,25 %-Regel (http://www.jobrad.org/steuer)) und spart gegenüber einem herkömmlichen Kauf bis zu 40 Prozent. Ein arbeitgeberfinanziertes JobRad ist für den Mitarbeiter sogar kosten- und steuerfrei. Über 30.000 Arbeitgeber mit mehr als 4 Millionen Beschäftigten - zum Beispiel Bosch, SAP und Deutsche Bahn - setzen bereits auf JobRad als nachhaltiges Mobilitätskonzept, das Talente anzieht, Mitarbeiter fit hält und die Umwelt schützt.