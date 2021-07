Am Dienstag dürfte der deutsche Aktienmarkt aller Voraussicht nach weiter zulegen. In New York waren der marktbreite S&P 500 und die Technologie-Indizes der Nasdaq am Vorabend auf weitere Höchststände geklettert. Sie bleiben damit in Schwung, während der DAX sich erst tags zuvor aus seinem einmonatigen Schlingerkurs befreien konnte.Knapp eine halbe Stunde vor dem Xetra-Handelsstart wurde der DAX +0,65% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...