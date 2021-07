DJ SLM Solutions erlöst 25 Mio Euro aus Kapitalerhöhung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die SLM Solutions Group AG hat ihre angekündigte und dann aufgestockte Kapitalerhöhung abgeschlossen. In Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens wurden insgesamt 1,45 Millionen Aktien sowohl bei bestehenden als auch bei neuen institutionellen Investoren zu je 17,25 Euro platziert, wie der Hersteller von 3D-Druckern mitteilte. Der Bruttoerlös von 25 Millionen Euro soll der Fortsetzung des Wachstumskurses dienen. Die SLM-Aktien waren am Montag mit 18,36 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

Die Gesellschaft hat sich zu einem 180-tägigen Lock-Up verpflichtet. Die neuen Aktien sollen am oder um den 16. Juli 2021 in die bestehende Notierung in Frankfurt einbezogen werden.

