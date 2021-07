Der Goldpreis konnte sich gestern im Handelsverlauf zwar erholen, ein nachhaltiger Ausbruch über die Marke von 1.800 Dollar will dem Edelmetall aber aktuell nicht gelingen. Die Gold- und Silberaktien präsentierten sich gestern in Nordamerika durch die Bank schwach, in Australien fand am heutigen Morgen dagegen bei einigen Werten eine Stabilisierung statt. Die Bank of America hat jetzt aber ihr Kursziel sowohl für Gold als auch für Silber reduziert.Obwohl die Inflationsgefahr den Goldpreis weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...