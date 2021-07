DJ BASF steigt bei indischem Hydrokultur-Start-up ein

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF investiert in das indische Start-up-Unternehmen Urbankisaan, das sich auf den Anbau von Gemüse und Kräutern in Hydrokultur spezialisiert hat. Urbankisaan betreibt in der Nähe der südindischen Großstädte Hyderabad und Bengaluru in die Höhe gebaute Gewächshäuser, die frische Lebensmittel in Nährlösungen zu einem Zehntel der Kosten üblicher Methoden anbauen können. Die Wagniskapitaleinheit von BASF beteiligt sich mit einem nicht genannten Betrag an dem Unternehmen, wie das Unternehmen mitteilte.

Auf den Farmen werden Nährstoffgehalte, Luftfeuchtigkeit oder Lichtverhältnisse Farmen mit selbst entwickelter Technologien über Apps gesteuert. Urbankisaan profitiert vom wachsenden Online-Handel mit Lebensmitteln in Indien.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/jhe

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2021 02:31 ET (06:31 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.