Die Kursentwicklung der Corestate-Aktie in den letzten Monaten ist schlichtweg eine pure Enttäuschung. Während viele Wettbewerber neue Rekorde markieren, dümpelt der Immobilien-Manager im Niemandsland. Jetzt aber setzt Vorstandschef René Parmantier ein Zeichen: Er kauft im großen Stil Aktien der Gesellschaft und das zu einem deutlich höheren Preis als an der Börse.Wie das Unternehmen heute Morgen mitteilte, hat der CEO am 9. Juli 2021 außerbörslich 750.000 Aktien zu einem Preis von je 12,00 Euro ...

