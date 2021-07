Die US-Börsen haben am Montag schon wieder auf neuen Höchstständen geschlossen, und auch in Asien dominieren die grünen Vorzeichen. Der DAX hingegen kommt nach dem starken Anstieg gestern noch nicht richtig in die Pötte. Die Indikationen sehen den deutschen Leitindex ein paar Pünktchen tiefer. Starke Ausschläge sind bei manchen Aktien zu beobachten - mehr dazu im Video.

