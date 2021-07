Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB bleibt im Fokus der Marktteilnehmer, denn die neue Strategie hat Einfluss auf die Geldpolitik, so die Analysten der Helaba.Neben Lagarde habe auch Vize-Präsident de Guindos Anpassungen der Forward Guidance ins Gespräch gebracht, die auf der Ratssitzung in der kommenden Woche beschlossen werden dürften. Datenseitig werde heute die Aufmerksamkeit wohl auf die Verbraucherpreise in den USA gerichtet sein. Im Mai sei eine Inflationsrate von 5,0% gemeldet worden. Ein einmaliger Ausreißer? Eher nicht, denn es zeichne sich ab, dass die Teuerung auf hohem Niveau bleiben werde. Der erwartete Rückgang um 0,1%-Punkte sei dabei kaum der Rede wert. Erneut sei es eine kräftige Monatsveränderungsrate, die ihren Anteil an der Entwicklung habe, demgegenüber wirke der Basiseffekt aus dem Juni 2020 dämpfend auf die Jahresrate. ...

