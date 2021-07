Berlin (ots) - Am Schlossgarten in Berlin-Charlottenburg entsteht ein neues Wohnquartier. OTTO WULFF und die Casada-Gruppe realisieren 580 neue Wohnungen und eine Kita. Das Interesse ist groß.In direkter Nachbarschaft zum Schloss Charlottenburg wird ein neues Wohnquartier geschaffen. Auf dem ehemaligen Gelände der Frauenklinik "Pulsklinik" entsteht ein buntes Quartier mit größtenteils Mietwohnungen, einer Kita, Spielplätzen und viel Grün.Ein Joint Venture aus OTTO WULFF und der Casada-Gruppe entwickelt und baut rund 580 Wohnungen mit ca. 49.500 m² Wohnfläche. Insgesamt entstehen 448 Mietwohnungen und 132 Eigentumswohnungen. Die Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen (37-168 m²) verfügen jeweils über einen Balkon, eine (Dach-)Terrasse oder einen eigenen Garten. Alle Wohnungen sind barrierefrei über einen Aufzug zu erreichen.Das gesamte Quartier mit 14 fünf- bis sechsgeschossigen Wohnhäusern wird parkähnlich gestaltet: "Unser Ziel war es, ein autofreies Quartier zu schaffen. Stattdessen werden viele Grünflächen für die Bewohnerinnen und Bewohner angelegt. Hier ist Platz zum Spielen, Sport treiben und Entspannen. Außerdem sind 3 Spielplätze für Kinder unterschiedlichen Alters geplant", erklärt Stefan Wulff, Geschäftsführender Gesellschafter von OTTO WULFF.Auf dem 27.000 m² großen Areal zwischen Sophie-Charlotten-Straße, Pulsstraße und Heubnerweg stehen den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern rund 1.160 Fahrradstellplätze zur Verfügung. In der Tiefgarage gibt es 402 Pkw-Stellplätze. Davon werden voraussichtlich 100 mit E-Ladestationen ausgestattet. Zudem werden alle Flachdächer der Quartiers begrünt."Das Interesse an den Wohnungen neben dem Schlossgarten ist groß. Bereits 94% der Eigentumswohnungen sind verkauft. Von den 151 fertiggestellten und übergebenen Mietwohnungen sind schon knapp zwei Drittel vermietet", sagt Jörg Peters, Geschäftsführer der Casada-Gruppe.Die Eigentumswohnungen sind bereits fertiggestellt, ebenso wie ein Großteil der Mietwohnungen. 222 davon befinden sich aktuell noch im Bau. In diesen Tagen wird der letzte Rohbau für die Mietwohnungen fertig. Die Kita hat bereits seit Mai 2020 geöffnet. "Wir planen, das Quartier im April nächsten Jahres fertigzustellen. Ein Jahr früher als geplant", sagt Stefan Wulff.Der Vertrieb der Eigentumswohnungen findet über Ziegert Immobilien statt. Die Mietwohnungen werden von der Landesärztekammer Hessen übernommen und vermietet.Die wichtigsten Projektdaten auf einen BlickStandortBerlin-Charlottenburg, Sophie-Charlotten-Straße / Pulsstraße / HeubnerwegGrundstückca. 27.000 m²ArchitekturHENKE + PARTNERLRW Architekten und StadtplanerBauzeit2017-2022Wohnen448 Mietwohnungen132 EigentumswohnungenMehr Informationen zum Neubauprojekt: www.amschlosspark.berlin (http://amschlosspark.berlin/)Über OTTO WULFF: OTTO WULFF schafft Lebensräume, die Menschen glücklicher machen - und das schon seit rund 90 Jahren. Das in 3. Generation geführte Familienunternehmen entwickelt, baut und betreibt vielseitigste Immobilien: von Wohnhäusern bis hin zu ganzen Quartieren, von Schulen bis zu Bürogebäuden. OTTO WULFF realisiert als Bauträger eigene Projekte, baut als Generalunternehmer aber auch für externe Bauherren. An drei Standorten in Hamburg, Berlin und Leipzig beschäftigt OTTO WULFF mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In seiner Heimat Norddeutschland gehört OTTO WULFF heute zu den führenden Bauunternehmen und Projektentwicklern. www.otto-wulff.deÜber die Casada-Gruppe: Die CASADA GmbH ist seit zwei Jahrzehnten in der Projektentwicklung auf dem deutschen Immobilienmarkt tätig. Mit unserem Know-how sorgen wir für Planungssicherheit und reagieren flexibel auf die Herausforderungen des Marktes. In der Entwicklung von Grundstücken, Wohn- und Gewerbeimmobilien verbinden wir kaufmännischen Sachverstand mit neuesten Technologien. www.casadagmbh.dePressekontakt:Michael NowakLeiter Unternehmenskommunikation & PressesprecherTel.: +49 40 736 242 56Mobil: +49 152 225 953 27mnowak@otto-wulff.deOriginal-Content von: OTTO WULFF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147170/4966824