Der Euro hat am Dienstag im Frühhandel weiterhin deutlich über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Gegen 8.30 Uhr kostete die Gemeinschaftswährung 1,1860 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1852 Dollar festgesetzt.Die Anstiegsdynamik des Euros hat zuletzt nachgelassen, was wohl auch damit zu erklären ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...