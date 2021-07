DJ Fünftes Solar-Crowdinvesting von Sonneninvest bricht alle Rekorde auf Econeers - Zielsumme in nur sechs Stunden eingesammelt

Dresden (pts007/13.07.2021/09:00) - Die Sonneninvest Gruppe hat auf der Crowdinvesting-Plattform Econeers einen neuen Rekord aufgestellt. In nur sechs Stunden gelang es dem Solarexperten, 197 Econeers-Investoren von sich zu überzeugen und damit die Zielsumme in Höhe von 500.000 Euro zu erreichen. "Es war noch nie wichtiger als jetzt, in erneuerbare Energien zu investieren und wir sind sehr froh darüber, dass so viele Econeers-Investoren gemeinsam mit uns ein Zeichen für die Energiewende setzen wollen", erklärt Solarparkbetreiber Michael Richter. Auch bei der Plattform Econeers ist die Freude über den neuen Rekord groß: "Unsere Investoren kennen Sonneninvest schon aus vorherigen Crowdinvesting-Runden. Dass die Zielsumme dieses Mal aber so schnell eingesammelt werden konnte, zeigt, wie wichtig es unseren Anleger ist, mit ihrem Investment einen positiven Beitrag für die Ökologiewende zu leisten", sagt Geschäftsführer Johannes Ranscht.

Sonneninvest betreibt insgesamt acht Solarkraftwerke in Deutschland. Bei der jüngsten Crowdinvesting-Kampagne hatten die Investoren die Möglichkeit, sich an einem Solarkraftwerk in Langenbogen (in der Nähe von Halle an der Saale) zu beteiligen. Jene Anleger, die rechtzeitig investiert hatten, können nun in den nächsten Jahren von einer jährlichen Rendite in Höhe von bis zu 4,5 Prozent profitieren.

Für Sonneninvest war es bereits die fünfte erfolgreiche Crowdinvesting-Kampagne, die gemeinsam mit der Plattform Econeers durchgeführt wurde. Damit zählt Sonneninvest zu den Marktführern bei Solar-Crowdinvestings in Deutschland. Der Solarparkbetreiber stellte im übrigen 2016 schon einmal einen Rekord auf. Mit 559 Investoren und einer eingesammelten Finanzierungssumme von 1.019.000 Euro gelang den Projektbetreibern das damals größte Solar-Crowdinvesting Deutschlands.

Solaranlagen liefern schon jetzt rund 10 Prozent des hierzulande produzierten Stroms. Dass die Stromerzeugung aus klimafreundlicher Sonnenenergie zunehmend in Deutschland an Bedeutung gewinnt, zeigt sich unter anderem in der zuletzt beschlossenen Verschärfung des Klimaschutzgesetzes. Diese neue Regelung sei aber nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, meint Solarparkbetreiber Michael Richter und betont: "Ohne zusätzliches Engagement der Gemeinden und ohne den Beitrag von privaten Investoren zum Beispiel bei Solar-Crowdfundings werden wir die Klimaziele nicht erreichen."

Über Econeers Die Dresdner Crowdinvesting-Plattform Econeers https://www.econeers.de bietet Anlegern Investmentchancen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz. Durch grüne Investitionen kann jeder Bürger an der Energiewende teilhaben. Gesellschaftliche Verantwortung und Kapitalanlagen lassen sich so auf einfache Weise miteinander verbinden. Seit Gründung der Plattform im Oktober 2013 haben die rund 11.000 Nutzer bereits mehr als 17 Millionen Euro in grüne Projekte investiert. Econeers ist die Schwesterplattform von Seedmatch, dem deutschen Pionier im Bereich Startup-Crowdinvesting. Über Seedmatch konnten bislang rund 62 Millionen Euro für die Finanzierung junger, zukunftsträchtiger Unternehmen eingesammelt werden.

