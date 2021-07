Bei derGerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) hiess es bei Vorlage der Zahlen zum Q4/2020 vom CEO Dietmar Siemsen:" Wir machen unsere Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungsanbieter". Und auf dem Weg dahin kommen nach schon soliden Q1-Ergebnissen heute Ergebnisse für das zweite Quartal, die im Rahmen der Prognsoe liegen: EBITDA plus 3,1 %, Umsatz plus 7,5 %, Gewinn je Aktie plus 19,1 % - läuft! "Die neue Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und Lösungsanbieter für unsere Kunden zeigt Wirkung. Im zweiten Quartal haben wir unsere Stärke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...